Футбол

РБКРБКСМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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с чего всё началось

Назначение Тедеско в «Спартак»: почему пока нет контракта

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов Для начала напомним, что основной (и единственный, по сути) кандидат Доменико Тедеско уже побывал в Москве.
Спорт-Экспрессвчера в 09:05

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Вывести «Спартак» в еврокубки: руководство красно-белых поставило перед Тедеско задачу

Sport.ruвчера в 17:30

В «Спартаке» определились с задачей для Тедеско на сезон

Спорт день за днемвчера в 12:19

«СЭ»: «Спартак» поставил Тедеско задачу – выйти в еврокубки по итогам сезона

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СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Sportbox.RUвчера в 10:49

Миссия невыполнима: Тедеско поставлена задача вывести «Спартак» в еврокубки по итогам этого сезона

Евро-футбол.рувчера в 10:20

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

РБКвчера в 12:14

Задачей Тедеско в «Спартаке» будет выход в еврокубки

Metaratingsвчера в 09:55
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