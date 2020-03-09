Энергетика

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК. Об этом заявил источник ТАСС в организации 9 марта.
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с чего всё началось

Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.
ТАСС07:40

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Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

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СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

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СМИ: Саудовская Аравия обойдётся без «нефтяной войны» с Россией

News.ru07:59

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Газета.Ru08:03

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Взгляд.ру08:13

Саудовская Аравия ответила на обвинения в начале ценовой войны с Россией

Lenta.ru07:58

Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

ТАСС07:40
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