Энергетика
ИзвестияСМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК. Об этом заявил источник ТАСС в организации 9 марта.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.ТАСС07:40
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