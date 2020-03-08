Энергетика

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК. Об этом заявил источник ТАСС в организации 9 марта.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

RT на русском08:16

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Известия08:16

Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

ТАСС07:40

Эр-Рияд опроверг сообщения о планах вести ценовую войну с Москвой на рынке нефти

Газета.Ru08:03

Саудовская Аравия ответила на обвинения в начале ценовой войны с Россией

Lenta.ru07:58

В Саудовской Аравии отвергли намерение вести «ценовую войну» с Россией

Взгляд.ру08:13

Спровоцировав нефтяную войну, Путин смотрит на карту Техаса и улыбается. СNBC, США

Новостной фронт07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:59, Ашберн

Комментарии

Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:03
Энергетика

Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

МР7.ру 07:04
Происшествия

В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»

Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 05:59
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в попытках дестабилизировать обстановку в Донбассе

Известия 02:52
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей на международном валютном рынке

Для курса рубля основными считаются торги на Московской бирже.
Говорит Москва 03:55
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Футбол

«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 09:19
Экономика

Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала

Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Известия 09:50
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Футбол

Фанаты «Спартака» подготовили перформанс в честь Игоря Нетто

РИА Новости 09:47
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:32
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Общество

Иран освободил 70 тысяч заключённых из-за коронавируса

Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что в стране освободят 70 тысяч заключённых, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 в местах лишения свободы.
RT на русском 08:30
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Энергетика

Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен

Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Известия 09:34
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Коммерсантъ 06:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor 07:37
Армия и оружие

На Камчатке сформированы противолодочные ударные группы

Военное обозрение 06:53
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:17
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском 09:45
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Культура

Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину

Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину.
Вести ФМ 05:33
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Наука

В последовательности запоминания возбудились нейроны при вспоминании

Ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта США выяснили, что в процессе вспоминания ранее усвоенной информации нейроны головного мозга возбуждаются в последовательности запоминания.
МедиаПоток 07 марта в 06:56
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное