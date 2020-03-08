Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК. Об этом заявил источник ТАСС в организации 9 марта.

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

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