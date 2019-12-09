Экономика

РБКРБКСМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Речь может идти о пакете, стоимость которого составит 200-400 млрд рублей.
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Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Известия17:59

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

РБК21:01

В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

URA.Ru18:29
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Армия и оружие

Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Энергетика

Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится

Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
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Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Авто

Названо идеальное время для прогрева автомобиля зимой

РЕН ТВ 21:29
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Политика

Новая война: Китай будет смеяться последним

Как подчеркивает издание, если Китай будет энергично двигаться вперед, в конечном итоге именно они будут смеяться последними.
Deita.ru 19:30
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
Sportbox.RU вчера в 13:26
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США собираются направить на Ближний Восток еще 7 тысяч военных

Страна Советов on-line 06 декабря в 03:49
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:18
Армия и оружие

Японо-американские командно-штабные учения начались на севере Токио

ТАСС 20:21
Происшествия

На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о «минированиях»

РИА Новости 21:46
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

Газета.Ru вчера в 03:36
Технологии

Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров

Ученые уверены, что новый метод поможет сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы ценных пород и сохранить численность природных популяций, сообщили в пресс-службе СФУ.
РИА Новости 19:00
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия 18:27
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Хоккей

Панарин забросил 14-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».
Sport24.ru 19:37
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»

София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Комсомольская правда вчера в 16:09
Общество

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Российская газета 17:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

РИА Новости 16:16
Политика

В Минске начался митинг против интеграции с Россией

Говорит Москва вчера в 06:15
Происшествия

На перекрестке Ленина — Шевченко в Благовещенске произошло массовое столкновение автомобилей

Сегодня утром в Благовещенске водители нескольких автомобилей стали участниками ДТП на пересечении улиц Ленина и Шевченко.
АСН24 20:43
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль вчера в 00:24
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяной девушкой за рулем

Росбалт 19:05
Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Avia.pro 19:05
Политика

Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
RT на русском 21:11
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