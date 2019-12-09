Экономика

РБКРБКСМИ узнали о предложении приватизировать 5–10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5–10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Речь может идти о пакете, стоимость которого составит 200–400 млрд рублей.
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Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известиявчера в 16:01

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В Минфине предложили приватизировать 5–10% РЖД

News.ru01:05

Для Минфина - 400 млрд, для нас - повышение цен? РЖД предлагают приватизировать, чтобы «улучшить дисциплину» - СМИ

Царьград00:59

В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

URA.Ruвчера в 18:29

СМИ: В правительстве хотят дисциплинировать топ-менеджеров РЖД. Минфин предлагает приватизацию и новый способ выплаты зарплат

Фонтанка.Рувчера в 23:37

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РБКвчера в 21:01

«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Коммерсантъ00:49

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Известиявчера в 17:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
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«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

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«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
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Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме

Один из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис прокомментировал РБК высказывание экс-главы аппарата президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России после распада СССР.
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Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

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Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

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В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии

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Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с МВД планирует запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.
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Суды Петербурга вновь эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

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Белоруссия заявила о готовности провести учения с НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.
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РБК вчера в 22:01
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4

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Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
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В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

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В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
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В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
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Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств.
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