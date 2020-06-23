Общество
РБКСМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами
Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».
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с чего всё началось
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.Известия17:01
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Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Политика
Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву
Народные новости 20 июня в 06:07
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
Экономика
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.
Lenta.ru 22:35
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Космос
Раскрыты возможности российского космического корабля «Орел»
Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел» сможет находиться в составе окололунной станции до полугода, а в случае аварии при запуске приземляться в океане.
Известия 16:02
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.
Интерфакс 22:38
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru 22:50
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста 13:49
Кино
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми
Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке
Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей.
Российская газета 13:01
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru 23:33
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Наука
Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа
Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org.
Известия 22:45
Технологии
«Яндекс» прекратит публиковать рейтинги популярных сайтов
Со 2 июля публичный рейтинг интернет-проектов «Яндекс.Радар» продолжит показывать аудиторные данные только для сайтов экосистемы «Яндекса», говорится в письме, которое интернет-компания разослала своим партнерам (есть у РБК).
РБК 12:09
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Общество
В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей
В Совете Федерации выступили с предложением увеличить возраст детей, которым полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Pro Город Киров 06:09
Здоровье
У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья
С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%).
Daily Storm 23:24
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 48 человек
«Из 48 новых случаев COVID-19: 1 чел. — прибывший из регионов РФ, 11 чел. — работники п. Ирокинда, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 1 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:27
Общество
Еще 71 человек заболел коронавирусом в Забайкальском крае
За минувшие сутки на территории Забайкальского края выявили 71 заболевшего коронавирусом.
Байкал24 23:10
Технологии
Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru 13:44
Футбол
Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»
17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
BetOn 16:46