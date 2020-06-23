Общество

РБКРБКСМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБКвчера в 22:48

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАССвчера в 21:22

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известиявчера в 19:21

Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

News.ruвчера в 19:20

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ruвчера в 18:24

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВвчера в 17:38

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ruвчера в 21:01
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
14
Общество

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
33
Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
179
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
4,8K
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
911
Шоу-бизнес

Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек»

RuNews24.ru 03:40
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Армия и оружие

Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для войны с Китаем

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Россию попросит Москву ускорить доставку систем С-400.
News.ru вчера в 13:11
Армия и оружие

Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы

Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский сфотографировался с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве недалеко от того места, где принимались многие стратегические решения военных лет - рядом с резиденцией Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, об этом выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Футбол

Футболисту «Манчестер Сити» Агуэро потребуется операция

RT на русском 04:37
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
440
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Здоровье

Липецкие медики награждены государственными наградами

Gorod48 вчера в 11:16
Происшествия

Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти

По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
17
Происшествия

В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 20 июня в 08:14
8
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Экспресс газета 05:21
25
Общество

За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
10
Армия и оружие

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 21 июня в 11:45
Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
19
Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
497
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
35
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 04:08
1,9K
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru вчера в 02:16
Политика

Россия и США проведут переговоры по контролю над вооружениями

В Вене 22 июня стартуют переговоры России и США, посвященные контролю над вооружениями.
Парламентская газета вчера в 02:42
33
Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
14
Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
106
Политика

Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
59
Происшествия

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Известия вчера в 14:22
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