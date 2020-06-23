Общество
РБКСМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами
Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».
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с чего всё началось
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.Известиявчера в 17:01
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Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек»
RuNews24.ru 03:40
Армия и оружие
Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для войны с Китаем
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Россию попросит Москву ускорить доставку систем С-400.
News.ru вчера в 13:11
Армия и оружие
Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский сфотографировался с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве недалеко от того места, где принимались многие стратегические решения военных лет - рядом с резиденцией Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, об этом выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Футбол
Футболисту «Манчестер Сити» Агуэро потребуется операция
RT на русском 04:37
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Здоровье
Липецкие медики награждены государственными наградами
Gorod48 вчера в 11:16
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Происшествия
В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 20 июня в 08:14
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Экспресс газета 05:21
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 21 июня в 11:45
Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Происшествия
В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
Интерфакс вчера в 01:25
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Происшествия
Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
Газета.Ru вчера в 02:16
Политика
Россия и США проведут переговоры по контролю над вооружениями
В Вене 22 июня стартуют переговоры России и США, посвященные контролю над вооружениями.
Парламентская газета вчера в 02:42
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22