Общество

РБКРБКСМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме ТПП министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБКвчера в 22:48

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАССвчера в 21:22

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известиявчера в 19:21

Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

News.ruвчера в 19:20

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ruвчера в 18:24

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВвчера в 17:38

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ruвчера в 21:01
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Автоспорт

В трансляциях Формулы 1 появится новая графика

Autosport.com.ru 04:05
Армия и оружие

«Туполев» разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил

Разработчик стратегических бомбардировщиков компания "Туполев" работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России, сообщается в годовом отчете предприятия, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.
РИА Новости 02:51
1
Общество

В Курганской области выявили 34 новых случая коронавируса

На 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 03:33
5
Политика

В Японии решили отказаться от размещения ПРО США на своей территории

Профиль 21 июня в 05:58
94
Общество

Салют 24 июня в Москве сдвинули на час

Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс вчера в 06:34
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Технологии

Apple провела крупнейшую презентацию

Lenta.ru вчера в 15:51
212
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Моя Москва.онлайн вчера в 11:19
52
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
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Музыка

У Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

Волга-Медиа 01:06
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Общество

Астраханцы могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

Анализы на антитела к коронавирусу возьмут у трёх тысяч астраханцев путём забора крови.
Астраханские новости вчера в 12:46
Происшествия

Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп

Lenta.ru 03:15
5
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6%

Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6% по сравнению с маем, до 2,14 гривны за кубометр (0,8 доллара), сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 11:18
Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
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Здоровье

45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 03:51
92
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Политика

Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии

Коммерсантъ 21 июня в 16:37
14
Политика

Болтон признался, что не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что не хотел тет-а-тета президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:42
39
Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Lenta.ru 02:44
66
Экономика

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
5
Политика

Путин приехал в главный храм Минобороны

Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 02:59
1,9K
Космос

Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России

Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».
ПолитРоссия вчера в 06:00
2
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes.
REGNUM 03:59
42
Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Газета.Ru 02:18
91
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
642
Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
55
Общество

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
Piter.tv 03:35
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