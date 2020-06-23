К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме ТПП министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

с чего всё началось

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».

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