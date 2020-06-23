Общество

РБКРБКСМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Об этом со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова главе министерства Михаилу Мурашко сообщили «Известия».
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме ТПП министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Лекарства хотят продавать на крупных интернет-площадках. Плюсы и минусы агрегатора аптек

Телеканал 360°08:51

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБКвчера в 22:48

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известиявчера в 19:21

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ruвчера в 21:01

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ruвчера в 18:24

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВвчера в 17:38

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАССвчера в 21:22
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
3K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
1K
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер вчера в 01:38
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Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержанных фанатов

Газета.Ru 08:35
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Теннис

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости 08:41
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»

Soccer.ru 02:28
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Шоу-бизнес

Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова

Актера Александра Домогарова затравили за резкое высказывание о критиках Михаила Ефремова после скандального ДТП.
Экономика сегодня 08:56
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Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
453
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
334
Общество

Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологией

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
17
Общество

Туроператор «Ника» прекращает свою работу из-за коронавируса

Компания "Ника", являющаяся одним из старейших российских туроператоров, прекращает свою деятельность.
Газета.Ru 07:10
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Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
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Политика

Трамп хотел, чтобы Путин приехал в Вашингтон в 2018 году

"Трамп действительно хотел, чтобы Путин приехал с визитом в Вашингтон, но это не соответствовало российским намерениям, и мы начали бурные дискуссии относительно Хельсинки и Вены", — утверждает экс-чиновник.
Pravda.Ru 08:40
Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
391
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах

Культуромания 05:44
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Спорт

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ 08:01
Политика

Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
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Здоровье

74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com 01:23
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Биатлон

Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР

Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.
RT на русском 07:58
Путешествия

Запрет на круизы «Принцессы Анастасии» продлен до 12 июля

На официальном сайте появилась информация, что он будет длиться до 12 июля включительно и связан с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции в России и странах Евросоюза, которые временно ограничили въезд для туристов.
Петербургский дневник 08:39
Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
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Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

CT news 04:33
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