Общество

КоммерсантъКоммерсантъСМИ узнали о прекращении Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии

В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде» один из участников рынка. По его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России.
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СМИ сообщили об остановке Украиной покупки электричества у Белоруссии

Известия11:06

СМИ узнали о прекращении Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии

Коммерсантъ13:59

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

News.ru11:49

СМИ сообщили о прекращении импорта электроэнергии на Украину из Белоруссии

Интерфакс14:13

На Украине заявили о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии

RT на русском10:48

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Газета.Ru10:23

Украина остановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Московский Комсомолец10:03
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
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