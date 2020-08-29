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РБК
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Журналисты The Insider
, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
Подробнее о событии
Lenta.ru

Еще одного спецназовца ФСБ связали с убийством соратника Басаева в Берлине

Lenta.ru17:27
Коммерсантъ

СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ

Коммерсантъвчера в 16:51
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

РБКвчера в 15:33
ИА Красная Весна

Немецкие СМИ раскрыли личность сообщника убийцы Зелимхана Хангошвили

ИА Красная Веснавчера в 16:50
Дождь

The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Дождьвчера в 13:21
Snob.ru

The Insider вычислил нового подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине — он служил в ФСБ

Snob.ruвчера в 12:57
Эхо Москвы

The Insider: Один из подозреваемых в убийстве в Берлине гражданина Грузии Хангошвили был сотрудником спецназа ФСБ

Эхо Москвывчера в 11:07

Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров

Согласно декларации, опубликованной на сайте министерства культуры Московской области, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков стал самым богатым художественным руководителем подмосковного театра.
Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров
Общественная служба новостейвчера в 16:30
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В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.
RT на русскомвчера в 14:18
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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За август отток депозитов из банков Белоруссии составил от 1% до 6%

Отток депозитов из банков Белоруссии, где продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, в первые три недели августа составил от 1% до 6%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного рейтингового агентства Fitch.
ТАСС28 августа в 14:45

Оппозиция Белоруссии: Лукашенко не смог выстроить отношения с Россией

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что за 26 лет своего правления президент страны Александр Лукашенко так и не смог построить добрососедские отношения с Россией.
News.ruвчера в 14:26
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