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РБК
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Журналисты The Insider
, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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Lenta.ru

Еще одного спецназовца ФСБ связали с убийством соратника Басаева в Берлине

Lenta.ru17:27
Коммерсантъ

СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ

Коммерсантъвчера в 16:51
Snob.ru

The Insider вычислил нового подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине — он служил в ФСБ

Snob.ruвчера в 12:57
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

РБКвчера в 15:33
Дождь

The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Дождьвчера в 13:21
ИА Красная Весна

Немецкие СМИ раскрыли личность сообщника убийцы Зелимхана Хангошвили

ИА Красная Веснавчера в 16:50
Эхо Москвы

The Insider: Один из подозреваемых в убийстве в Берлине гражданина Грузии Хангошвили был сотрудником спецназа ФСБ

Эхо Москвывчера в 11:07

Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров

Согласно декларации, опубликованной на сайте министерства культуры Московской области, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков стал самым богатым художественным руководителем подмосковного театра.
Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров
Общественная служба новостейвчера в 16:30
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Индия может отказаться от участия в военных учениях в России

Источник агентства в военном ведомстве заявил, что по итогам встречи индийские власти считают нецелесообразным принимать участие в учениях в России вместе со странами, отношения с которыми в последнее время крайне обострены.
News.ruвчера в 10:12
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
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Врач Мясников призвал перестать волноваться и «полюбить» коронавирус

Чтобы адекватно воспринимать поступающую информацию про COVID-19 надо иметь железные нервы, крепкую голову и хорошее чувство юмора, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников 29 августа в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 15:37

Генпрокуратура РФ направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Генпрокуратура России заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании и направила иск в Артитражный суд РБ об истребовании имущества, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
Стерлеградвчера в 00:30
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Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили28 августа в 12:53
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