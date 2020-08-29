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РБК
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Журналисты The Insider
, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

РБКвчера в 15:33
Эхо Москвы

The Insider: Еще один фигурант дела об убийстве Зелимахана Хангошвили мог служить в спецназе ФСБ

Эхо Москвы21:08
Lenta.ru

Еще одного спецназовца ФСБ связали с убийством соратника Басаева в Берлине

Lenta.ru17:27
Коммерсантъ

СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ

Коммерсантъвчера в 16:51
ИА Красная Весна

Журналисты заподозрили след ФСБ в убийстве чеченца в Берлине

ИА Красная Весна02:28
Дождь

The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Дождьвчера в 13:21
Snob.ru

The Insider вычислил нового подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине — он служил в ФСБ

Snob.ruвчера в 12:57

Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке Крика киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ru01:46
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Трамп сократил отставание от Байдена на статистическую погрешность

После прошедшего в США съезда Республиканской партии отставание президента Дональда Трампа от кандидата Джозефа Байдена сократилось на 2%. Об этом 29 августа свидетельствует пресс-релиз компании Morning Consult.
ИА Красная Весна23:02

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru21:33
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня28 августа в 01:58
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