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РБК
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Журналисты The Insider
, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Журналисты заподозрили след ФСБ в убийстве чеченца в Берлине

ИА Красная Весна02:28
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

РБКвчера в 15:33
Lenta.ru

Еще одного спецназовца ФСБ связали с убийством соратника Басаева в Берлине

Lenta.ru17:27
Коммерсантъ

СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ

Коммерсантъвчера в 16:51
Эхо Москвы

The Insider: Еще один фигурант дела об убийстве Зелимахана Хангошвили мог служить в спецназе ФСБ

Эхо Москвы21:08
Дождь

The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Дождьвчера в 13:21
Snob.ru

The Insider вычислил нового подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине — он служил в ФСБ

Snob.ruвчера в 12:57

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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IBU счёл правомерным переход российских биатлонистов в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил правомерность перехода в сборную Румынии российских биатлонистов Елены Чирковой, Анастасии Толмачевой и Анатолия Оськина, передает ТАСС.
Аргументы и Факты28 августа в 04:40

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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