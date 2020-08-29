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РБК
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Журналисты The Insider
, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
Подробнее о событии
Lenta.ru

Еще одного спецназовца ФСБ связали с убийством соратника Басаева в Берлине

Lenta.ru17:27
Коммерсантъ

СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ

Коммерсантъвчера в 16:51
Snob.ru

The Insider вычислил нового подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине — он служил в ФСБ

Snob.ruвчера в 12:57
РБК

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

РБКвчера в 15:33
Дождь

The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Дождьвчера в 13:21
ИА Красная Весна

Немецкие СМИ раскрыли личность сообщника убийцы Зелимхана Хангошвили

ИА Красная Веснавчера в 16:50
Эхо Москвы

The Insider: Один из подозреваемых в убийстве в Берлине гражданина Грузии Хангошвили был сотрудником спецназа ФСБ

Эхо Москвывчера в 11:07

В России продажи авто в августе вырастут на 2-3%

В текущем месяце рост продаж должен составить только 2-3%, рассказали аналитики, учитывая, что в текущем месяце еще действует отложенный спрос, который наблюдается в России после окончания режима самоизоляции.
В России продажи авто в августе вырастут на 2-3%
Car.ru28 августа в 04:12

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUMвчера в 00:09
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Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Наталья Орейро предстала в образе обнаженной Мэрилин Монро

Уругвайская актриса и певица запомнившаяся российским телезрителям по сериалу «Дикий ангел» Наталия Орейро опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в культовом образе легендарной американской актрисы Мэрилин Монро.
Live2428 августа в 07:56
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Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.
REGNUM28 августа в 15:20
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Оппозиция Белоруссии: Путин посылает нам месседж, что Лукашенко слаб

Один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заметила в словах президента Российской Федерации Владимира Путина сигнал о слабости действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Российский Диалогвчера в 15:41
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Назвали основные заблуждения о французских автомобилях

Частично государственная компания Renault, которая специализируется на автомобилях нижнего и среднего класса, в современной истории куда больше общего имеет с японскими моделями бренда Nissan, с которым состоит в альянсе.
SpeedMeвчера в 14:47