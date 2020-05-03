Как уточняет издание "контрольную закупку" более 500 000 логинов, для приложения видеоконференцсвязи Zoom совершили эксперты по кибербезопасности Cyble, так как некоторые выставленные на продажу учетные записи принадлежали клиентам этой компании, поэтому проверить их подлинность не составило труда.

Русскоязычного хакера поймали на продаже 500 тысяч аккаунтов Zoom

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