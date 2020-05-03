Технологии
Московский КомсомолецРусскоязычного хакера поймали на продаже 500 тысяч аккаунтов Zoom
Как уточняет издание "контрольную закупку" более 500 000 логинов, для приложения видеоконференцсвязи Zoom совершили эксперты по кибербезопасности Cyble, так как некоторые выставленные на продажу учетные записи принадлежали клиентам этой компании, поэтому проверить их подлинность не составило труда.
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Общество
В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни
В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются дневные температуры на 4—5 °С выше нормы, а в Сибири — на 6—8 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Митрополит Тихон попросил прощения у верующих псковичей
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) извинился перед верующими псковичами за своё решение закрыть храмы для прихожан во время распространения коронавируса.
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Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
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Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии
«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 22:28
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Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
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РИА Новости 09:08
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН 20:21
Общество
В Приморье за сутки наказаны 240 нарушителей режима самоизоляции
В Приморье за сутки составлено 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 22:20
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Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю
Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
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Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Общество
В Самарской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом
По-прежнему по числу заболевших лидирует Тольятти, там заболели 18 человек, 15 в Самаре, 4 в Сызрани, по одному человеку в Кинеле, Новокуйбышевске, Сергиевском и Ставропольском районах.
РегионСамара.ру вчера в 05:01
Политика
Трамп заявил, что о коронавирусе его вовремя не предупредила разведка
Трамп в очередной раз подчеркнул, что американские СМИ неправильно оценивают ситуацию, и на самом деле он ответил на угрозу пандемию вовремя и в достаточной мере, а благодаря запрету на въезд китайских граждан «десятки тысяч жизней были спасены».
ИА Красная Весна 20:20
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Футбол
Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
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Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новости 20:02
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
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Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.
Sport.ru 15:44
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«Я разделась»: Седокова показала фотографию с отдыха
Анна Седокова выбралась на природу, пользуясь хорошей погодой.
Рамблер 12:32
Футбол
Матерацци рассказал, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006
Metaratings 08:35
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.
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