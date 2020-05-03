Технологии
РБКСМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times. Аккаунты при этом продавались по одному пенсу (0,9 руб.), а продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram, пишет издание.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
Комментарии
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Кино
Джеймс Ван снимет фильм о путешествиях во времени
Джеймс Ван экранизирует фантастический рассказ Фрэнка Робинсона «Охотничий сезон». В центре сюжета окажется служитель закона из будущего.
Inc-news.ru 15:42
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 10:19
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Футбол
Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»
Metaratings 14:24
Игры
Показали фотореалистичную игровую графику на движке UЕ4
Одна из студий решила показать, на что способна четвертая версия движка Unreal, если воспользоваться самым мощным из доступного на сегодняшний день «железом» – многоядерными процессорами и картами с трассировкой лучей.
Faktom 13:29
Политика
Позиция Битарова по 3 сентября нашла поддержку в соцсети
О недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане, заявлял председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
Кавказский узел 17:29
Авто
Kia рассказала о длиннобазной Kia Optima
Компания Kia показала изображения удлинённой версии Kia Optima нового поколения на прошлой неделе, а накануне производитель опубликовал подробные технические характеристики модели.
Новые автомобили вчера в 23:27
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Официальная позиция РПЦ в отношении абортов состоит в их выведении из системы ОМС, к чему ранее неоднократно призывали священнослужители.
Говорит Москва вчера в 11:31
Экономика
Biznes Alert (Польша): польский уголь будет основой, а мы, россияне сможем играть лишь вспомогательную роль (Biznes Alert)
Biznes Alert: Если даже приближенное к российскому руководству информационное агентство REGNUM пишет об угольном кризисе, значит, все и правда плохо.
ИноСМИ 17:50
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Космос
NASA готовится к запуску солнечного парусника
Ридус 30 апреля в 10:52
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Армия и оружие
Армия Венесуэлы отразила атаку колумбийских боевиков
Армия Венесуэлы находится в состоянии боевой готовности после неудавшейся попытки морского вторжения колумбийских боевиков, говорится в сообщении минобороны республики.
Московский Комсомолец 15:51
Хоккей
Назван лучший россиянин в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом в истории лиги назван Сергей Федоров.
Lenta.ru 16:14
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Здоровье
Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране
По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51