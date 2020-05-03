Технологии

РБКРБКСМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times. Аккаунты при этом продавались по одному пенсу (0,9 руб.), а продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram, пишет издание.
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Times рассказала о русскоговорящем продавце паролей к Zoom в даркнете

Forbes11:55

Хакеры выложили более полумиллиона аккаунтов Zoom в даркнете

Телеканал 360°14:26

The Sunday Times: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom

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Московский Комсомолец16:43

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Lenta.ru16:49

СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

РБК15:54
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