«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR.

с чего всё началось

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

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