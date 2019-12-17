Энергетика
РБКСМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.
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с чего всё началось
«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR.Ведомостивчера в 16:15
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Газпром хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале
Агентство нефтегазовой информации00:02
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Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
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Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
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В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
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Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
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Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
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