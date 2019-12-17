Энергетика
РБКСМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.
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с чего всё началось
«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR.Ведомостивчера в 16:15
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Газпром хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале
Агентство нефтегазовой информации00:02
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Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
Политика
Госдума завершает осеннюю сессию
"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»
Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Происшествия
Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время столкновений у здания Верховной рады во вторник пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан, в том числе один журналист.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Космос
Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников
Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.
Экономика
Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии
Деньги, оставшиеся в бюджете этого года, следует потратить на 13-ые зарплаты, пенсии или стипендии.
Общество
Коммунисты потребуют переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
Как руководитель партии «Коммунисты России» в Свердловской области объявляю сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Общество
Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Общество
В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля
По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
Госдума изменит механизмы расселения из аварийного жилья
Госдума в среду 18 декабря приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Авто
Skoda показала интерьер нового кроссовера
Компания Skoda готовится вывести на рынок свой самый бюджетный кроссовер.
Политика
МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории
Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Биатлон
Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Общество
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
Политика
Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.