«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR.

с чего всё началось

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Происшествия В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.

Политика Госдума завершает осеннюю сессию "18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Происшествия Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время столкновений у здания Верховной рады во вторник пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан, в том числе один журналист.

Общество Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Общество В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ.

Общество Госдума изменит механизмы расселения из аварийного жилья Госдума в среду 18 декабря приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.

Политика МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Биатлон Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.

Политика Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».