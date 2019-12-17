Энергетика
РБКСМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.
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«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна.Ведомостивчера в 16:15
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Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Армия и оружие
Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова едва не разбилась в клетке
По словам артистки, низкие потолки в зале не позволили поднять клетку на необходимую высоту, и она едва не рухнула вниз.
Авто
Россияне выбрали любимый цвет автомобиля
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Политика
Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
Общество
«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Общество
В России хотят уволить 25 млн человек
В России предложили уволить 25 млн человек.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Технологии
В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру
Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Авто
Полный привод и цифровая приборка: Kia представила новую Optima
На домашнем для модели рынке Кореи и в Северной Америке седан поступит в продажу с 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей 180 л.с. и 265 Нм крутящего момента.
Политика
От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа
Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ
Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.
Происшествия
Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины
Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.