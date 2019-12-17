«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна.

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«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

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