Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.
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с чего всё началось

«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна.
Ведомостивчера в 16:15

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«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

Ведомостивчера в 16:15

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБКвчера в 18:31

«Газпром» зовет иностранцев на Ямал для строительства нового завода стоимостью триллион рублей

URA.Ruвчера в 18:06

«Ведомости» узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

Газета.Ruвчера в 20:30

«Газпром» задумался о новом мегапроекте

Lenta.ruвчера в 20:57

«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале

News.ruвчера в 18:52

«Ведомости»: «Газпром» планирует построить газохимический комплекс на Ямале

Коммерсантъвчера в 23:54
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Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Lenta.ru вчера в 21:27
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
Финансы

ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
ПРАЙМ 00:13
Политика

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 19:11
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Политика

Госдума завершает осеннюю сессию

"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС вчера в 16:06
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru вчера в 08:58
Происшествия

Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
РИА Новости вчера в 12:47
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
Происшествия

Российская журналистка выругалась матом в эфире

Lenta.ru вчера в 22:00
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
РИА Новости вчера в 22:51
Хоккей

«Бостон» претендует на Илью Ковальчука

Российский хоккеист Илья Ковальчук оказался в зоне интересов четырех клубов НХЛ. Одним из них является «Бостон».
Экономика сегодня вчера в 22:16
Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 00:17
Происшествия

В Канске полицейские задержали вора и спасли младенца

Полицейские установили возможное местоположение похитителя и выехали на задержание. Подозреваемый гостил у своего приятеля в Канске.
Городские новости. Красноярск 00:15
Общество

ФАС одобрила проект о доступе провайдеров сети к инфраструктуре домов

Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.
RT на русском вчера в 21:51
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой»

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в этом матче и забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне.
Чемпионат вчера в 22:02
Армия и оружие

В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая

В парламенте Пятой республики опасаются, что сближение России и Китая может стать для Франции и её европейских партнёров «поводом для беспокойства».
RT на русском вчера в 23:06
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Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
Крупнейшее газовое месторождение на полуострове Ямал в России, расположено в 40 километрах от побережья Карского моря в нижнем течении рек Сё-Яха, Мордыяха и Надуй-Яха. Близ месторождения находится посёлок Бованенково.
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Ямал
Полуостров
Полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова - 700 км, ширина - до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
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