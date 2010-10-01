Коронавирус
РБКСМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании
Компания Apple попросила британских арендодателей снизить стоимость аренды помещений для своих магазинов на 50%, сообщает газета The Sunday Times без указания источника. По данным газеты, речь идет о части арендодателей, которые предоставляют Apple под магазины 38 помещений в Великобритании.
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Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Российская газета 04:06
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде стали главными фаворитами премии MTV VMA
Представившие совместную песню Rain On Me певицы стали лидерами по числу номинаций на премию MTV Video Music Awards, сообщили журналисты издания Billboard.
Экономика сегодня 11:03
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Политика
В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы 00:02
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия 13:21
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией
Израильские военные предотвратили попытку боевиков установить взрывные устройства на границе с Сирией.
РБК 18:43
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
Наука
Иммунитет к COVID-19 обнаружили у ранее не имевших коронавирус людей
В ходе экспериментов ученые сумели доказать, что организм здорового человека с Т-клетками реагирует на проникновение коронавируса иначе, чем у пациента, уже зараженного Covid-19.
Discover24 03:14
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Общее число умерших достигло 4485 человек, сообщает Оперштаб.
Эхо Москвы вчера в 16:13
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Наука
Ученые рассчитали время до полного коллапса человечества
«Наша модель показывает, что катастрофический коллапс в человеческой популяции из-за потребления ресурсов является наиболее вероятным сценарием динамического развития, основанного на текущих параметрах», – добавили специалисты.
Профиль 31 июля в 15:17
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией.
REGNUM 16:32
Футбол
Ледяхов - о ситуации в «Химках»: я даже не знаю, кто вообще управляет командой
Экс-наставник московского "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию, которая происходит в подмосковных "Химках", передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 10:17
Технологии
Китайская Baidu создала специальный блок вычислений для автопилота
Первый специализированный блок вычислений для автономного управления автомобилем через камеры и датчики разработала китайская компания Baidu, сообщило 2 августа издание Engadget.
ИА Красная Весна 10:57
Армия и оружие
В Черном море провели совместные учения ВВС и ВМС США
2 августа в Черном море Военно-морские и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели совместные учения.
МонаВиста 11:18
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
В России с начала августа некоторые семьи начнут получать новое пособие по безработице.
Уфимские Заметки 15:13
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Общество
Заражение коронавирусом было подтверждено у премьер-министра Косово
Приштина, 3 августа 2020, 01:36 — REGNUM Коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Косово Авдулы Хоти.
REGNUM 18:36
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Происшествия
На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске
Екатеринбург, 2 августа 2020, 18:57 — REGNUM В Екатеринбурге под арест отправлен задержанный 1 августа гражданин, вышедший на пикет в поддержку протестов в Хабаровске.
REGNUM 11:57