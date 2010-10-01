Компания Apple попросила британских арендодателей снизить стоимость аренды помещений для своих магазинов на 50%, сообщает газета The Sunday Times без указания источника. По данным газеты, речь идет о части арендодателей, которые предоставляют Apple под магазины 38 помещений в Великобритании.

СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании

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