Экономика
РБКСМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья
СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.
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Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН; объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в стране) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить ввозные пошлины на сырье и ингредиенты, а также оборудование для производства.Коммерсантъвчера в 18:44
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Минздрав РФ решил тестировать новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
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Интерфакс 06:06
Биатлон
Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим
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РИА Новости 07:04
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Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Энергетика
«Газпром нефть» получила убыток в первом квартале
«Газпром нефть» получила убыток за первый квартал 2020 года в размере 13,8 млрд руб. против прибыли 107,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила нефтекомпания в своем отчете по МСФО.
Коммерсантъ 06:12
Общество
В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»
Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
Афанасий-бизнес 06:13
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Религия
Вознесение Господне празднуют сегодня православные
НИА-Томск вчера в 21:58
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Футбол
Рами пожалуется на «Сочи» в ФИФА и Спортивный арбитражный суд
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами намерен пожаловаться на действия футбольного клуба "Сочи" в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Российская газета 07:45
Армия и оружие
Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии
Аргументы и Факты 26 мая в 19:40
Общество
В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%
"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)".
Российская газета 08:34
Общество
Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины
Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
Политика
Главы МИД России и Японии обсудили отношения двух стран
Лавров и Мотэги подтвердили обоюдную готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации и укреплению договорно-правовой базы.
RT на русском 08:46
Единоборства
Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым
RT на русском 03:05
Происшествия
В Ростове-на-Дону на карантин закрыли три отделения БСМП
Пациенты тестируются на ковид при поступлении в больницу.
REGNUM 08:41
Общество
Школам выдвинули требования по безопасности на ЕГЭ
В Рособрнадзоре обнародовали список требования для пунктов проведения ЕГЭ. Об этом рассказал врио ведомства, Анзор Музаев, пишет РБК.
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Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Экономика
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
Lenta.ru 08:06
Теннис
Диего Шварцман: «Даже Сафин извинился за Медведева, но не он сам»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве.
Спорт-Экспресс 05:30