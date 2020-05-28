Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН; объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в стране) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить ввозные пошлины на сырье и ингредиенты, а также оборудование для производства.

с чего всё началось

СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

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