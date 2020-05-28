Экономика

РБКРБКСМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.
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с чего всё началось

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН; объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в стране) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить ввозные пошлины на сырье и ингредиенты, а также оборудование для производства.
Коммерсантъвчера в 18:44

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Производители сока попросили правительство РФ обнулить пошлины на ввоз сырья

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ИА Красная Весна08:13

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

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СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

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Производители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

ТАСС04:50

Россиян предупредили о росте цен на квас

Lenta.ru04:30

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Коммерсантъвчера в 18:44
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Стало известно, когда жителям Владимира могут разрешить гулять

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Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
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Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

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Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим

Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
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В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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Общество

В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
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Энергетика

«Газпром нефть» получила убыток в первом квартале

«Газпром нефть» получила убыток за первый квартал 2020 года в размере 13,8 млрд руб. против прибыли 107,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила нефтекомпания в своем отчете по МСФО.
Коммерсантъ 06:12
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Общество

В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»

Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
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Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
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Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

НИА-Томск вчера в 21:58
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Известия 07:18
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
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Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

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Футбол

Рами пожалуется на «Сочи» в ФИФА и Спортивный арбитражный суд

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами намерен пожаловаться на действия футбольного клуба "Сочи" в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии

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Общество

В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%

"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)".
Российская газета 08:34
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Общество

Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины

Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
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Главы МИД России и Японии обсудили отношения двух стран

Лавров и Мотэги подтвердили обоюдную готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации и укреплению договорно-правовой базы.
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Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым

RT на русском 03:05
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В Ростове-на-Дону на карантин закрыли три отделения БСМП

Пациенты тестируются на ковид при поступлении в больницу.
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Общество

Школам выдвинули требования по безопасности на ЕГЭ

В Рособрнадзоре обнародовали список требования для пунктов проведения ЕГЭ. Об этом рассказал врио ведомства, Анзор Музаев, пишет РБК.
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Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Экономика

Российские мегапроекты захотели отдать одной компании

Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
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Диего Шварцман: «Даже Сафин извинился за Медведева, но не он сам»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве.
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