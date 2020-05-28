Экономика

РБКРБКСМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования.
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с чего всё началось

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН; объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в стране) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить ввозные пошлины на сырье и ингредиенты, а также оборудование для производства.
Коммерсантъвчера в 18:44

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Россиян предупредили о росте цен на квас

9111.ru05:38

Россиян предупредили о росте цен на квас

Lenta.ru04:30

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

РБК05:02

Производители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

ТАСС04:50

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

Говорит Москва05:30

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Коммерсантъвчера в 18:44
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Общество

Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
Известия 02:25
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
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Здоровье

Беременную женщину с коронавирусом футболили, чуть не доведя до смерти

Обратить особое внимание на систему наблюдения беременных поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.
Московский Комсомолец Псков 05:35
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Evo-rus.com вчера в 09:19
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Общество

Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Происшествия

Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги на озере

Калининградский областной суд прекратил административное дело местного жителя Михаила Журавлева, читавшего книгу на озере.
Медиазона 05:13
Общество

В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли

Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
RT на русском 05:52
Экономика

Квартиры в России подорожали вопреки режиму самоизоляции

За май 2020-го квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 2,3 процента, до 62,4 тысячи рублей, — вопреки действовавшему повсеместно режиму самоизоляции.
Lenta.ru 02:57
Общество

В Тульской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом

По оперативным данным на 10:35 четверга, 28 мая, в Тульской области зарегистрировано ещё 110 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 03:50
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Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Футбол

Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил об уходе из екатеринбургского клуба.
Metaratings 05:24
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
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Экономика

Минфин перечислил регионам России дотации на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.
REGNUM 05:22
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
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Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Общество

ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась размытая формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных автомобилистов, выяснила "Газета.Ru".
Газета.Ru 02:29
Общество

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
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Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд

По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%).
Известия вчера в 03:19
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