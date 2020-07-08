Бывшего спецкора “Ъ” Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский райсуд арестовал во вторник до 6 сентября бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

с чего всё началось

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что во время оперативной разработки сотрудники Федеральной службы безопасности прослушивали телефон Ивана Сафронова и читали его электронную почту. Все собранные материалы и документы были представлены следователями Лефортовскому суду.

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

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