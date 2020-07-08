Общество
Военное делоСМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Издание «Коммерсантъ» рассказало, что во время оперативной разработки сотрудники Федеральной службы безопасности прослушивали телефон Ивана Сафронова и читали его электронную почту. Все собранные материалы и документы были представлены следователями Лефортовскому суду.
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с чего всё началось
Бывшего спецкора “Ъ” Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский райсуд арестовал во вторник до 6 сентября бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.Коммерсантъвчера в 17:06
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На Ивана Сафронова ФСБ собрала 8 томов уголовного дела, его телефон прослушивали
Комсомольская правда02:39
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В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
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СПЧ затребует у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию
Москва, 8 июля 2020, 09:22 — REGNUM Статистика по домашнему насилию в период пандемии, имеющаяся у Минздрава России и МВД, должна быть предоставлена Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
REGNUM 02:22
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Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
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Lenta.ru вчера в 23:29
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Evo-rus.com вчера в 08:34
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Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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На Кубани выздоровели более 81% заболевших коронавирусом
Общее число заболевших достигло 6399 случаев, на 7 июля 5198 пациентов выписаны в связи с выздоровлением, это составляет более 81%.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
Evo-rus.com 02:11
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ 06 июля в 23:30
Экономика
Падение доходов населения мира объяснили цифровизацией
Цифровизация и начало четвертой промышленной революции приводят к сокращению традиционных рабочих мест среднего класса: квалифицированных рабочих, ряда малых и семейных предприятий.
REGNUM 06:36
Политика
Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»
Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
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Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
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На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
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Число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона
Число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона.
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Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm вчера в 03:54
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
Итоги рейтинга поступили от программы для тестирования производительности устройств AnTuTu.
Evo-rus.com 06 июля в 02:16
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У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02