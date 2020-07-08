Общество
РБКСМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Бывшего спецкора “Ъ” Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский райсуд арестовал во вторник до 6 сентября бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.Коммерсантъвчера в 17:06
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Сбербанк в I полугодии увеличил объем выдачи кредитов гражданам
Кредиты гражданам страны увеличились с 7,244 триллиона рублей на 1 января до 7,533 трлн рублей.
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Компания Google выпустила два обновления Android
Google подготовил два обновления для Андроид – 2020-07-01 и 2020-07-05, которые исправляют ситуацию с 24 высокоопасными и критическими проблемами в безопасности платформы Одно направлено на изменения в системе и сервисах Google, а другое – в компонентах Broadcom, MediaTek и Qualcomm.
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Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Происшествия
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте»
Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Футбол
Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном
Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.
CT news вчера в 08:13
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
В Хакасии задержан мэр Саяногорска за езду в пьяном виде
Сегодня ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, в ходе проверки документов выяснилось, что нарушитель закона – глава города металлургов Михаил Валов.
НИА-Новосибирск 02:47
Общество
В Тульской области за сутки 66 жителей заболели коронавирусом
По состоянию на 8 июля в Тульской области зафиксировано 66 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:49
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело вчера в 02:15
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Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Автоспорт
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В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости 06 июля в 08:25
Общество
Число заболевших коронавирусом рязанцев превысило 5 500
В Рязанской области за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев кооронавируса, общее число заболевших в регионе за все время пандемии составило 5 507.
YA62.ru 03:20
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Общество
Карлос Гон заплатил более $860 тыс. за свой побег из Японии
Вашингтон, 8 июля 2020, 09:51 — REGNUM Организатор побега экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии получил от него $862 тыс. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на материалы дела из федерального суда американского штата Массачусетс.
REGNUM 02:51
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Футбол
Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса".
Pravda.Ru 02:31
Здоровье
Введены ограничения на работу поликлиник в Мурманске и Североморске
Введены ограничения на оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в поликлиниках Мурманска и Североморска.
Би-порт 01:40
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 официально представят 5 августа
Samsung объявила дату своего мероприятия Galaxy Unpacked 2020 в коротком рекламном ролике – оно состоится 5 августа в 18:00 по московскому времени.
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Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41