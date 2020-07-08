Общество

РБКРБКСМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Бывшего спецкора «Ъ» Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене

Бывшего спецкора “Ъ” Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский райсуд арестовал во вторник до 6 сентября бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Коммерсантъвчера в 17:06

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«Коммерсантъ»: По делу Сафронова проведены три экспертизы. Его телефон прослушивала ФСБ

Фонтанка.Ру03:50

«Коммерсант»: спецслужбы прослушивали телефон журналиста Ивана Сафронова и отслеживали почту

Дождь02:58

СМИ: телефонные разговоры Сафронова прослушивались ФСБ

Московский Комсомолец03:31

Сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры и читали переписку по почте журналиста Ивана Сафронова

Эхо Москвы03:03

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

РБК03:42

«Коммерсантъ»: ФСБ читала почту и прослушивала телефон журналиста Ивана Сафронова

Znak.com02:35

«Коммерсант»: ФСБ предъявила суду результаты прослушки Сафронова и три экспертизы

Медиазона01:29
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Финансы

Сбербанк в I полугодии увеличил объем выдачи кредитов гражданам

Кредиты гражданам страны увеличились с 7,244 триллиона рублей на 1 января до 7,533 трлн рублей.
Известия 03:23
Гаджеты

Компания Google выпустила два обновления Android

Google подготовил два обновления для Андроид – 2020-07-01 и 2020-07-05, которые исправляют ситуацию с 24 высокоопасными и критическими проблемами в безопасности платформы Одно направлено на изменения в системе и сервисах Google, а другое – в компонентах Broadcom, MediaTek и Qualcomm.
Evo-rus.com 02:44
2
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
4
Общество

Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте»

Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
РИА Новости 03:46
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
8
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Футбол

Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном

Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.
CT news вчера в 08:13
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Происшествия

В Хакасии задержан мэр Саяногорска за езду в пьяном виде

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, в ходе проверки документов выяснилось, что нарушитель закона – глава города металлургов Михаил Валов.
НИА-Новосибирск 02:47
5
Общество

В Тульской области за сутки 66 жителей заболели коронавирусом

По состоянию на 8 июля в Тульской области зафиксировано 66 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:49
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Кино

Режиссер «Папа, сдохни» приступил к съемкам фильма «Оторви и выбрось»

Piter.tv 03:09
Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело вчера в 02:15
4
Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
1,7K
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
2,1K
Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
15
Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 06 июля в 08:25
870
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
7
Общество

Число заболевших коронавирусом рязанцев превысило 5 500

В Рязанской области за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев кооронавируса, общее число заболевших в регионе за все время пандемии составило 5 507.
YA62.ru 03:20
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
36
Общество

Карлос Гон заплатил более $860 тыс. за свой побег из Японии

Вашингтон, 8 июля 2020, 09:51 — REGNUM Организатор побега экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии получил от него $862 тыс. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на материалы дела из федерального суда американского штата Массачусетс.
REGNUM 02:51
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
2
Футбол

Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса".
Pravda.Ru 02:31
Здоровье

Введены ограничения на работу поликлиник в Мурманске и Североморске

Введены ограничения на оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в поликлиниках Мурманска и Североморска.
Би-порт 01:40
8
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Гаджеты

Samsung Galaxy Note20 официально представят 5 августа

Samsung объявила дату своего мероприятия Galaxy Unpacked 2020 в коротком рекламном ролике – оно состоится 5 августа в 18:00 по московскому времени.
MobiDevices 03:39
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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