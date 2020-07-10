Энергетика
РБКСМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.
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Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer 06:32
Политика
Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов
Президент США Дональд Трамп обещал дать путь к гражданству иммигрантам, которых нелегально привезли в США детьми.
РИА Новости 19:33
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
Общество
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира.
Lenta.ru 18:37
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Общество
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Общество
В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 16:31
Политика
Жириновский заявил, что Украине придет конец без поддержки США
По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец.
ФАН вчера в 03:41
Гаджеты
GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе
iXBT.com вчера в 06:30
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform 12:12
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news 05:46
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru 17:14
Технологии
В работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой
Pinterest и Spotify на устройствах Apple произошел массовый сбой. Об этом сообщают сайт Dawndetector и портал The Verge.
Финансовая газета 11:50
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей 03:54
Здоровье
275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета 18:55
Политика
Власти Белоруссии оценили рейтинг Лукашенко в 76 процентов
Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии оценил рейтинг действующего главы государства Александра Лукашенко в 76 процентов.
Lenta.ru 06:43
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru 08 июля в 14:27
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
Политика
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 18:36