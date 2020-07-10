Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.
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Газопровод «Голубой поток», по которому российский газ поставлялся в Турцию, простаивает с середины мая

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СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

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Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
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Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
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Технологии

В работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой

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Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
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Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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