Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Футбол Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.

Политика Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов Президент США Дональд Трамп обещал дать путь к гражданству иммигрантам, которых нелегально привезли в США детьми.

Общество Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно. 1,3K

Политика Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. 132

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 42

Общество США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. 5

Политика Жириновский заявил, что Украине придет конец без поддержки США По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец.

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 150

Гаджеты Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14 Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad. 6

Политика Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу. 125

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 1,5K

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 208