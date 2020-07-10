Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.
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СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

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Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

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Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

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