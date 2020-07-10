Энергетика
РБКСМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Общество
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости вчера в 03:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Специалисты пермского Планетария рассчитали - когда можно будет наблюдать полет Международной космической станции над нашим городом.
Рифей-Пермь вчера в 15:00
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Игры
Сиквел Superhot выйдет из раннего доступа в середине июля
Разработчики Superhot: Mind Control Delete объявили дату полноценного релиза игры — он состоится 16 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 09 июля в 12:56
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Футбол
Чемпион мира по футболу Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии по футболу Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни, сообщается на сайте английского клуба.
РИА Новости 04:23
Футбол
«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста
Чемпион России "Зенит" собирается приобрести полузащитника турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13
Здоровье
Неэффективным в лечении коронавируса признали японский препарат
В свою очередь, Минздрав одобрил препарат от COVID-19 «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед».
Live24 вчера в 07:58
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды
Фанаты английского "Тоттенхэма" планируют акцию протеста против владельца команды Дэниела Леви, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 04:31
Здоровье
В регионе продолжает снижаться число заразившихся коронавирусом
Всего с начала эпидемии выявили 5 699 заразившихся опасным вирусом.
ПензаИнформ 03:37
Общество
Грозы, ливни и град ожидаются в Свердловской области 11 июля
Время Пресс 01:52
Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
Московский Комсомолец вчера в 19:18
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
Еще 678 человек с коронавирусом выявили в Москве за сутки
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что за сутки в городе после коронавируса вылечили 1002 человека, общее число выздоровевших достигло 164 095.
Вечерняя Москва 03:41
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
RT на русском вчера в 10:20
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Несколько экземпляров уже поступили в автосалоны официальных дилеров, где их стоимость составляет от 2 200 000 рублей.
Evo-rus.com 02:09
Общество
Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 150 человек
По оперативным данным на 10:35 субботы, 11 июля, в Тульской области зарегистрировано ещё 63 официально подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:18