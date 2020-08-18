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РБК
РБК

СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ сообщили о провале спецслужб Украины из-за «бойцов ЧВК» в Белоруссии

РИА Новости04:27
Царьград

Откровения Украины о "вагнеровцах" навели на простой вопрос: "И "Боинг" был спецоперацией?"

Царьградвчера в 14:47
URA.Ru

Отправка бойцов ЧВК в Беларусь была провальной операцией Украины

URA.Ru20:00
РБК

СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии

РБК19:03
Эхо Москвы

Издание «Украинская правда» пишет, что поездка наемников ЧВК «Вагнер» в Минск была частью операции Киева

Эхо Москвывчера в 16:02
Газета.Ru

СМИ: отправка членов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была украинской операцией

Газета.Ru00:54
Дождь

«Украинская правда»: приезд наемников ЧВК «Вагнер» в Беларусь был частью плана Киева по их задержанию

Дождьвчера в 12:46

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок
РИА Новости04:20
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Малком: «В „Зените“ чувствую себя свободнее, чем в „Барселоне“»

Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.
Спорт-Экспресс17:00

Руководство завода в Забайкалье скрыло от налогов 40 млн рублей

«По версии следствия, руководитель и главный бухгалтер организации в 2017-2020 годах, при наличии у акционерного общества задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, сокрыли от налогообложения денежные средства в общей сумме свыше 40 млн рублей», — говорится в сообщении.
Забайкальский рабочий04:57

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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