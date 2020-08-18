Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.