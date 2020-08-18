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РБК
РБК

СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

СМИ: отправка членов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была украинской операцией

Газета.Ru00:54
Эхо Москвы

Издание «Украинская правда» пишет, что поездка наемников ЧВК «Вагнер» в Минск была частью операции Киева

Эхо Москвывчера в 16:02
URA.Ru

Отправка бойцов ЧВК в Беларусь была провальной операцией Украины

URA.Ru20:00
РБК

СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии

РБК19:03
Московский Комсомолец

СМИ подробно описали провалившуюся спецоперацию СБУ с «боевиками ЧВК» в Минске

Московский Комсомолец23:02
Царьград

Откровения Украины о "вагнеровцах" навели на простой вопрос: "И "Боинг" был спецоперацией?"

Царьградвчера в 14:47
Дождь

«Украинская правда»: приезд наемников ЧВК «Вагнер» в Беларусь был частью плана Киева по их задержанию

Дождьвчера в 12:46

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37

Российский электрокар Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Зарядка электрокара Zetta осуществляется практически от любого источника энергии, а зарядных станций в Тольятти и Самаре планируется поставить до восьми штук в общей сложности на два города (маркетологи трезво оценивают спрос на модели).
Юга.ру17:47
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии

Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:21

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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