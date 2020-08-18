СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
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СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
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Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.В источнике
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СМИ подробно описали провалившуюся спецоперацию СБУ с «боевиками ЧВК» в Минске
Московский Комсомолец23:02