Энергетика
РБКСМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
По их данным, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США. Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.
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США проверят, играли ли нефтетрейдеры с использованием инсайдов — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 19:29
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
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Комментарии
Общество
В ФМБА подтвердили эффективность «Мефлохина» против коронавируса
Подчеркивается, что достоверные итоги, в которых будет подтверждена эффективность и безопасность мефлохина в целях лечения коронавируса будут подведены до 20 мая.
АБН вчера в 16:40
Политика
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик эффективен
Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса напоминает гражданам, что эффективные антисептики для рук должны быть с широким спектром действия, а в их составе необходимо содержание не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.
РИА Новости вчера в 23:14
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Общество
Сокамерник Ярошенко в США умер от коронавируса
Сокамерник российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США, умер от коронавируса.
НТВ 20 апреля в 15:45
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК вчера в 11:46
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 21 апреля в 06:14
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Культура
Возле РКБ в Уфе появилось граффити на тему коронавируса
Аргументы и Факты - Уфа 20 апреля в 00:29
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:06
Здоровье
В ДНР умер первый пациент с коронавирусом
Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:59
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Политика
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Футбол
Геркус: сравните центр Петербурга с убожеством, которое оставили после себя большевики
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью писателя Захара Прилепина, которое вышло сегодня, 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Чемпионат вчера в 14:31
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Здоровье
В Китае выздоровели более 93% заболевших коронавирусом
На настоящий момент в больницах остаются менее 1 тыс. пациентов. При этом 93,2% зараженных выздоровели, 5,59% скончались.
Мойка78 вчера в 22:22
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В России режим самоизоляции могут продлить до майских праздников
Майские праздники в России наступают с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая. Остальные дни между ними являются рабочими.
RuNews24.ru 20 апреля в 13:23
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07