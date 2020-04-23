По их данным, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США. Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.

СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

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