Политика

РБКРБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
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СМИ: Предполагаемый убийца чеченского боевика в Берлине служил в «Вымпеле» ФСБ

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