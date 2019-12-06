Политика
РБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Новая газетавчера в 15:01
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Политика
Рабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Политика
Путин заявил о желании сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает, что Россия хочет остановить транзит через Украину, заявил Владимир Путин.
Хоккей
«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»
«Ак Барс» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо».
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Музыка
Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Фигурное катание
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
Политика
Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Футбол
Форвард «Легии» Незгода может продолжить карьеру в «Динамо»
Нападающий «Легии» Ярослав Незгода может продолжить карьеру в РПЛ.
Гаджеты
Bloomberg: Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп
Гаджеты
Huawei презентовала новый бюджетный смартфон Nova 6 SE
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» отказался комментировать помолвку бывшей жены
Солист российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с "Газетой.Ru" отказался комментировать помолвку бывшей жены Марины Банковой.
Общество
Умер бывший майор КГБ, сбежавший из СССР в США
Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ, решение сбежать на Запад бывший майор принял в 1980 г. Он обратился американское посольство в Варшаве с просьбой вывезти его вместе с женой и дочерью в обмен на передачу важной и секретной информации.
Здоровье
Медики рассказали о причинах повышенного давления по утрам
По информации портала MedikForum, ночью во время сна давление может опускаться на 10-30%, но после пробуждения показатели увеличиваются.
Здоровье
Ученые назвали оптимальный режим сна для продления жизни
Спорт