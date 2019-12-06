Политика
РБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
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Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Новая газетавчера в 15:01
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Политика
Джонсон принял «разрушительное» соглашение по Brexit — Корбин
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что принятое премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном соглашение по Brexit будет «разрушительным» для экономики страны, 6 декабря передает агентство Reuters.
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Гаджеты
Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy A51 полностью рассекречен
Ранее уже сообщалось о том, что 12 декабря состоится премьера новых смартфонов Samsung Galaxy серии А. Так вот, по данным источника, именно в этот день представят Galaxy A51.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Единоборства
Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии
Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Космос
Ученые выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Космос
В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в основное время, уступая к 58-й минуте
Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы к 58-й минуте встречи вели со счетом 3:2.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Политика
Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Культура
На Хайнане обсудили перспективы развития китайского кино
Развитие кинопроизводства на острове Хайнань обсудили эксперты из разных стран 6 декабря в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, сообщает ТАСС.
Происшествия
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.