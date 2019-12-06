Политика

РБКРБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
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Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

Новая газетавчера в 15:01

Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

Эхо Москвывчера в 12:31

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

РБКвчера в 21:37

Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили связали с группой спецназначения «Вымпел»

Дождьвчера в 15:27

СМИ: подозреваемый в убийстве в Берлине находился в розыске до 2015 года

Коммерсантъвчера в 21:59

В убийстве соратника Басаева в Берлине заподозрили бойца спецназа ФСБ «Вымпел»

Lenta.ruвчера в 23:40

СМИ: Предполагаемый убийца чеченского боевика в Берлине служил в ФСБ. Он может быть причастен к еще одному убийству

URA.Ruвчера в 23:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Общество

Германия начала расследование дела Скрипалей

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Газета.Ru вчера в 15:59
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Джонсон принял «разрушительное» соглашение по Brexit — Корбин

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что принятое премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном соглашение по Brexit будет «разрушительным» для экономики страны, 6 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 09:28
Общество

Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит

Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Avia.pro вчера в 22:13
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Гаджеты

Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy A51 полностью рассекречен

Ранее уже сообщалось о том, что 12 декабря состоится премьера новых смартфонов Samsung Galaxy серии А. Так вот, по данным источника, именно в этот день представят Galaxy A51.
iXBT.com вчера в 23:24
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Единоборства

Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии

Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
iReactor вчера в 11:44
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Космос

Ученые выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли

BitCryptoNews 05 декабря в 09:15
Космос

В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Российская газета вчера в 20:32
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Биатлон

Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Sportbox.RU вчера в 08:44
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня вчера в 23:06
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в основное время, уступая к 58-й минуте

Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы к 58-й минуте встречи вели со счетом 3:2.
БИЗНЕС Online вчера в 13:51
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РБК вчера в 22:27
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Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
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Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
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Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Lenta.ru вчера в 19:43
Культура

На Хайнане обсудили перспективы развития китайского кино

Развитие кинопроизводства на острове Хайнань обсудили эксперты из разных стран 6 декабря в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 04:00
Происшествия

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
RT на русском вчера в 23:18
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 19:08
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Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости вчера в 06:48
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