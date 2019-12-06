Политика

РБКРБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
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Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

Эхо Москвы12:31

Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

Новая газета15:01

Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили связали с группой спецназначения «Вымпел»

Дождь15:27

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

РБК21:37

СМИ: подозреваемый в убийстве в Берлине находился в розыске до 2015 года

Коммерсантъ21:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:14, Ашберн
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Экономика

Минэкономразвития одобрил проект строительства моста через Зею в Благовещенске

Министерство экономического развития России дало положительное заключение проекту «Строительство мостового перехода через реку Зея в городе Благовещенске».
Амур.инфо 22:02
Космос

Украина представила панораму своей «лунной базы»

ИнфоСМИ 11:53
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
РИА Новости 20:06
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G

MobiDevices вчера в 09:00
Здоровье

Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе

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Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером

LiveSport.ru 06:45
Политика

Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
URA.Ru вчера в 07:13
Происшествия

Задержан главарь ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой был задержан лидер причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева ОПГ Хасан Полонкоев.
Политическая Экспертиза 05:39
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости вчера в 17:05
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс 21:36
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
Биатлон

Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Sportbox.RU 08:44
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости 21:33
Космос

Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января

RT на русском 19:14
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
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Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года

Трансплантолог Михаил Каабак сообщил РИА Новости, что выполнит максимум три операции по пересадке почек детям до конца года, лист ожидания уже сформирован.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество

Кто рулит небом всегда и в День авиации

7 декабря отмечается международный День гражданской авиации — праздник всех, кто летает, и тех, кто помогает им с земли.
Сахалин.Инфо 19:58
Политика

Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Интерфакс 20:33
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:24
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Трансферный бан с «Челси» снимут в январе 2020 года

Трансферный бан с «Челси» будет снят в январе 2020 года.
Metaratings 06:16
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

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Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0

Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
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Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Поликлиники Подмосковья укомплектованы врачами на 79,6%

В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
РИАМО 04 декабря в 06:07
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Торнтон ударил вратаря «Каролины» Мразека кулаком в голову

Чешский вратарь махнул клюшкой в сторону форварда. После этого Торнтон ударил Мразека кулаком в голову.
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