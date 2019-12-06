Политика
РБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
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Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Экономика
Минэкономразвития одобрил проект строительства моста через Зею в Благовещенске
Министерство экономического развития России дало положительное заключение проекту «Строительство мостового перехода через реку Зея в городе Благовещенске».
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
Единоборства
Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Происшествия
Задержан главарь ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии
Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой был задержан лидер причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева ОПГ Хасан Полонкоев.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Космос
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Здоровье
Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года
Трансплантолог Михаил Каабак сообщил РИА Новости, что выполнит максимум три операции по пересадке почек детям до конца года, лист ожидания уже сформирован.
Общество
Кто рулит небом всегда и в День авиации
7 декабря отмечается международный День гражданской авиации — праздник всех, кто летает, и тех, кто помогает им с земли.
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Футбол
Трансферный бан с «Челси» снимут в январе 2020 года
Трансферный бан с «Челси» будет снят в январе 2020 года.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Здоровье
Поликлиники Подмосковья укомплектованы врачами на 79,6%
В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
Хоккей
Торнтон ударил вратаря «Каролины» Мразека кулаком в голову
Чешский вратарь махнул клюшкой в сторону форварда. После этого Торнтон ударил Мразека кулаком в голову.