Общество
РБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
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Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Новая газетавчера в 15:01
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