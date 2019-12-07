Общество

РБКРБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
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СМИ сообщили о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Газета.Ru01:25

Россиянин, арестованный за убийство бывшего чеченского полевого командира, служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел»

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СМИ: подозреваемый в убийстве в Берлине находился в розыске до 2015 года

Коммерсантъвчера в 21:59

В убийстве соратника Басаева в Берлине заподозрили бойца спецназа ФСБ «Вымпел»

Lenta.ruвчера в 23:40

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

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Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили связали с группой спецназначения «Вымпел»

Дождьвчера в 15:27

Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

Новая газетавчера в 15:01
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