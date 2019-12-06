Общество
РБКСМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Новая газетавчера в 15:01
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Путин проведет встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четверки".
Экономика
Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года
Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Единоборства
Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за реванш
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Экономика
В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Футбол
Заводящий спартаковского стадиона прокомментировал массовые аресты
Заводящий спартаковского стадиона "Открытие Арена" Валерий Бевз (Валера Амиго) прокомментировал массовые аресты болельщиков красно-белых, которые проходили на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Происшествия
Бывшая жена хоккеиста Зайцева выложила видео с похищением ее детей
Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева, обвинила семью экс-супруга в похищении двух ее дочерей.
Политика
Вакарчук: в Париже у Зеленского не будет друзей
Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал граждан страны поддержать Владимира Зеленского перед встречей «нормандской четвёрки».
Общество
Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете
Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния сочло необоснованным иск, который был подан к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Уонсортом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Шоу-бизнес
Певцов переключился с Познера на Урганта
Футбол
«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.