Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве). Из материалов суда по мере пресечения по делу следует, что Владимир Ф. и Олег И. в 2007 году были действующими сотрудниками «Вымпела».

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Экономика Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Политика Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Экономика В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.

Футбол Заводящий спартаковского стадиона прокомментировал массовые аресты Заводящий спартаковского стадиона "Открытие Арена" Валерий Бевз (Валера Амиго) прокомментировал массовые аресты болельщиков красно-белых, которые проходили на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Общество Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния сочло необоснованным иск, который был подан к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Уонсортом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.

Футбол «Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.