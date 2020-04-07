Энергетика

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не пришли к соглашению по вопросу сокращения нефтедобычи, в результате чего сделка распалась. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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