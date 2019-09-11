Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.

СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

Общество МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

Шоу-бизнес Фото внучки-красавицы Аллы Пугачевой покорило фанатов «Всего семь лет, а уже видно какая красавица растет», — восторженно комментирует Примадонна портреты внучки.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Происшествия Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Хоккей «Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Энергетика «Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом» Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Наука Обнаружен подвид угря, способный выдавать разряды по 860 вольт Два новых вида подвида угря открыли ученые, изучавшие рыб в Южной Америке, сообщает портал SciencePop.ru.

Общество Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.

Технологии Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Общество Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимут сериал Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.

Футбол «Ман Сити» установит статую в честь Компани В честь 33-летнего бельгийца будет открыта статуя рядом со стадионом горожан.

Политика Фракция Порошенко заблокировала закон об импичменте Депутаты партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» зарегистрировали проект постановления об отмене итогов голосования за законопроект действующего главы государства Владимира Зеленского о процедуре импичмента.

Политика В Германии призывают сократить мощность «Газпрома» по OPAL вдвое В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что "Газпром" должен сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL до половины транзитной мощности.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Общество Адвокат заявил об отказе проверить появление в Telegram данных россиян Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в Telegram ответ Роскомнадзора (РКН) на обращение жительницы Москвы Марьям Саларзай провести проверку публикации личных данных россиян, которые приняли участие в нескольких митингах в центре Москвы.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».