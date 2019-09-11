Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.
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Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

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Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту

На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

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