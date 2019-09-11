Политика

Аргументы неделиАргументы неделиBloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку. Трамп мог уволить Болтана из-за разногласий по Ирану, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
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Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за расхождений по вопросу Ирана

REGNUM13:15

Bloomberg: Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана

ТАСС12:54

СМИ: Трамп уволил Болтона из-за разногласий по смягчению антииранских санкций

Коммерсантъ13:23

Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

RT на русском12:17

Трампу надоело быть «ястребом»

Expert.ru04:34

Названа возможная причина отставки Болтона

Lenta.ru12:12

Главной причиной увольнения помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона могли стать разногласия по Ирану

Эхо Москвы13:00
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
Армия и оружие

CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности

Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
ТАСС 14:29
Космос

У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

Российская газета 15:00
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Гаджеты

В России рухнули цены на старые iPhone

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Космос

Учёные из 10 стран приедут в Калуге на чтения памяти Циолковского

Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.
Знамя.Калуга вчера в 12:26
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Общество

Прической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

Вести.Ru 12:43
Общество

Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов решили обвенчаться

Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Происшествия

При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей

В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Космос

Китайская космическая станция будет открыта для других стран

Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум

Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Космос

Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов

Вести.Наука вчера в 05:29
Авто

Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте

Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.
32CARS.ru 02:23
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Музыка

Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году

Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
RT на русском 11:32
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Политика

Джон Болтон отправлен в отставку

Дональд Трамп сообщил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку.
Время Пресс вчера в 12:46
Политика

Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Общество

Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Общество

В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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