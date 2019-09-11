Политика
Аргументы неделиBloomberg: названа возможная причина отставки Болтона
Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку. Трамп мог уволить Болтана из-за разногласий по Ирану, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
Армия и оружие
CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности
Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
ТАСС 14:29
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Космос
Учёные из 10 стран приедут в Калуге на чтения памяти Циолковского
Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.
Знамя.Калуга вчера в 12:26
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Происшествия
При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей
В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Космос
Китайская космическая станция будет открыта для других стран
Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука вчера в 05:29
Авто
Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.
32CARS.ru 02:23
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
RT на русском 11:32
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Политика
Джон Болтон отправлен в отставку
Дональд Трамп сообщил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку.
Время Пресс вчера в 12:46
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57