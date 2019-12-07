Политика
ИзвестияСМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
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с чего всё началось
Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне, рассказали Bloomberg два источника.Коммерсантъ09:26
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