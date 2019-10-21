Армия и оружие
REGNUMСМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Один из собеседников пояснил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
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с чего всё началось
Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.Ведомостивчера в 17:32
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
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Вечерний курьер вчера в 10:05
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Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Происшествия
В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
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Общество
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Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
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Общество
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Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru 19 октября в 19:03
Кино
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Kinonews.ru вчера в 16:41
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук увеличила грудь
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук решилась на увеличение груди.
Дни24 19 октября в 13:30
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
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ФедералПресс вчера в 22:14
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
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На Кузбассе проверят приют для престарелых после скандальных фото
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области следователи начали проверку в частном приюте для престарелых «Серафим» после появления в сети скандальных фото с его постояльцами, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
9111.ru вчера в 10:02
Армия и оружие
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Происшествия
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В результате взрыва, прогремевшего в одном из частных домов в Сочи, один мужчина погиб, трое детей получили травмы.
РБК вчера в 16:35
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
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Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
REGNUM вчера в 23:47
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Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
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Известия вчера в 22:49
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие
Турция начала разработку субмарины с анаэробной установкой
В Турции стартовала реализация программы MILDEN, перед исполнителями которой поставлена задача создания собственной субмарины с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ).
Военное обозрение вчера в 05:47
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55