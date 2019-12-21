Технологии

ВедомостиВедомостиBloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
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с чего всё началось
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомости12:20

Подробнее о событии

Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства

News.ru06:56

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Ведомости12:20

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

РБК16:13

В США сообщили о секретном проекте Apple, связанном со спутниками

Интерфакс12:37

СМИ сообщили о секретном проекте Apple по спутникам

Взгляд.ру13:10

Компания Apple создала подразделение для секретной разработки спутников

Эхо Москвы16:00

Bloomberg: Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства

Газета.Ru12:30
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Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»

Выступление Рагды Ханиевой на шоу «Голос» вызвало негодование у пользователей сети. Видео было опубликовано 20 декабря на Youtube.
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 18 декабря в 11:12
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В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС вчера в 10:44
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
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Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа

На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
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Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье.
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Шоу-бизнес

Волочкова примерила строгий брючный костюм

Танцовщица произвела фурор в Сети Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова славится своими экстравагантными нарядами, которые любит демонстрировать подписчикам на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 10:49
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
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Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском 11:45
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета вчера в 10:47
Происшествия

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК вчера в 06:13
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
РИА Новости 17:36
Авто

Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео

На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Профиль 15:22
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru 11:55
Политика

Эрдоган пообещал ответить на санкции США против «Турецкого потока»

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал ответить на действия США, направленные против проекта «Турецкий поток», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:18
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
RT на русском 12:02
Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости 17:17
Интернет

В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook

Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
RuNews24.ru 19:12
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» с двумя очками Овечкина

REGNUM 23:15
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Политика

Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР

Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
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Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Футбол

«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»

Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
LiveSport.ru 16:52
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