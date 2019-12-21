с чего всё началось

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

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