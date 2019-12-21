Технологии
РБКСМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом. По данным агентства, компания наняла около дюжины инженеров из космической и спутниковой индустрий.
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с чего всё началось
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.Ведомостивчера в 12:20
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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
В России продажи мандаринов в декабре 2019 года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15 процентов.
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В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Армия и оружие
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Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
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Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
Путин заявил, что новая пенсионная реформа не планируется
Варианты введения новых изменений, ни в каких ведомствах не рассматриваются. Напомним, в 2018 году был принят закон о пенсионной реформе.
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Экономика
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Здоровье
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Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.