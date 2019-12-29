Общество

РБКРБКСМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке. По его словам, решение топ-менеджера объясняется его желанием заняться другим проектом в малом бизнесе.
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СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

РБК13:08

«РИА Новости»: вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

Коммерсантъ10:53

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

ПРАЙМ08:16

Скандальный заместитель Грефа уходит из Сбербанка

URA.Ru13:29

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

News.ru14:02

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в ближайшее время может покинуть свой пост

Эхо Москвы18:03

СМИ сообщили о скорой отставке вице-президента Сбербанка

БИЗНЕС Online13:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на «России 24» 29 декабря заявил, что в 2019 году экономика региона была на подъёме.
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Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
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Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

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Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 14:12
Политика

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
РИА Новости 14:12
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Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Вести.Ru 15:36
Экономика

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия 16:01
Футбол

Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»

Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира.
Чемпионат 11:54
Происшествия

В США самолет упал на жилой дом

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
РИА Новости 15:57
Экономика

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
РБК 27 декабря в 10:29
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом

РИА Новости 13:00
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
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Сколько шоколада можно есть ежедневно, чтобы не навредить здоровью

Специалисты-диетологи проинформировали о том, сколько шоколада в день можно съедать без вреда для здоровья.
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Политика

Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии

Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
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Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:31
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в минувший уик-энд

Аргументы и Факты 18:36
Космос

Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку

Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Life.ru 27 декабря в 06:04
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
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Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев 27 декабря был вызван в МИД Польши.
РЕН ТВ 18:26
Происшествия

В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских

Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
РИА Новости 17:48
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 30 декабря

РБК 18:18
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru вчера в 09:36
Технологии

Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation

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Политика

Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
News.ru 14:56
Происшествия

Новая котельная горит в селе Восток

Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
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Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
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