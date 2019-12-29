Общество

РБКРБКСМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке. По его словам, решение топ-менеджера объясняется его желанием заняться другим проектом в малом бизнесе.
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с чего всё началось

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке. "Андрей Шаров оставит свой пост в Сбербанке в конце года", — сказал собеседник агентства.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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