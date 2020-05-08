Коронавирус
РБКСМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова.
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«Медуза»: умер 42-летний майор ФСО; после смерти у него подтвердился коронавирус
Медиазонавчера в 15:28
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Общество
Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104189.
RT на русском 04:03
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
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Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Космос
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МИР 24 вчера в 09:04
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Общество
В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции
На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
Политика
В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда
Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Происшествия
В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»
В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт вчера в 17:09
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
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Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова поздравила свою красавицу-маму с 45-летием
В эту субботу маме Анастасии Тарасовой Виктории Щербаковой исполнилось 45 лет.
Woman.ru 05:20
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
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Live24 вчера в 10:58
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
ТАСС вчера в 20:26
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
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Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16