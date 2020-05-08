Коронавирус
РБКСМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова.
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«Медуза»: умер 42-летний майор ФСО; после смерти у него подтвердился коронавирус
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