Коронавирус

РБКРБКСМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова.
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Издание «Медуза» сообщило о смерти от коронавируса офицера ФСО, который работал в Кремле

Эхо Москвы03:03

СМИ: офицер кремлёвской охраны умер от COVID-19

News.ruвчера в 15:13

«Медуза» сообщила о смерти офицера ФСО из Кремля. Тест на коронавирус оказался положительным

URA.Ruвчера в 19:42

«Медуза»: офицер ФСО из Кремля умер от коронавируса. К нему не приехала скорая

Znak.comвчера в 18:00

«Медуза»: в Москве умер работавший в Кремле майор ФСО с COVID-19

Дождьвчера в 16:32

«Медуза»: умер 42-летний майор ФСО; после смерти у него подтвердился коронавирус

Медиазонавчера в 15:28

СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

РБК01:49
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Газета.Ru вчера в 05:53
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

Авиапарад Победы отменили во Владивостоке

News.ru 01:16
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Армия и оружие

Первые российские военные вернулись из Италии

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, приземлился в пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский.
ТАСС вчера в 12:27
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
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Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне

Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

РИА Новости 03:39
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Происшествия

Штаб по коронавирусу в Забайкалье подтвердил заражение сотрудника «Водоканала»

По данным на 8 мая, в Забайкальском крае зарегистрировано 272 случая заражения коронавирусом, из них 92 человек уже из больниц.
Чита.Ру вчера в 23:03
Политика

Валуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о попадании украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 12:50
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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире

Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
14
Общество

В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк»

В России стартовала онлайн-трансляция шествия "Бессмертный полк".
РЕН ТВ вчера в 19:11
Политика

В Москве завершился воздушный парад Победы

РИА Новости 03:42
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Армия и оружие

Воздушный парад прошел в Петербурге

Газета.Ru 03:45
Общество

Роспотребнадзор составил план отмены карантина

В Роспотребнадзоре опубликовали трёхэтапный план по выходу из ограничительных мер.
Ореанда-Новости 01:22
Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета 01:18
39
Общество

В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:23
6
Армия и оружие

В Китае назвали бессмысленной покупку «Мотор Сич»

Ранее китайские СМИ утверждали, что покупка «Мотор Сич» выведет Китай на новый уровень в сфере авиационного двигателестроения.
RuNews24.ru 03:40
6
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
1K
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
1,1K
Общество

В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество

В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Общество

На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом

На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом Фото из архива Myslo.
MySLO.ru 03:45
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Происшествия

В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM вчера в 03:09
24
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
18
Общество

Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
258
Здоровье

В ВОЗ рассказали, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от коронавирусной инфекции, а увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:00
27
Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
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Главное