Коронавирус

РБКРБКСМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова.
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