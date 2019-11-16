Футбол

РБКРБКСМИ узнали о согласии «Локомотива» продать Миранчуков за €25 млн

Ранее на этой неделе итальянское издание Calciomercato сообщало, что «Локомотив» оценил обоих Миранчуков в €100 млн. По информации издания, Алексей стоит €60 млн, его брат-близнец Антон — €40 млн. Как передает Calciomercato, за Алексеем следят клубы из Италии, Испании, Англии, Германии и Франции.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

«Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за € 25 млн

Чемпионат04:57

СМИ: «Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро

Sportbox.RU06:23

Источник: «Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за 25 млн евро

Sport.ru05:14

«Локомотив» готов продать братьев Миранчуков в Европу за 25 млн евро

Sport24.ru05:13

«Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро

Советский спорт05:55

«Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков

Газета.Ru05:32

СМИ узнали, почему «Локомотив» может продать Миранчуков

Матч ТВвчера в 09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Общество

По неподтвержденным данным скончался экономист Никита Исаев

По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался.
REGNUM 02:58
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Жена Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния мужа

Спорт день за днем 04:45
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Происшествия

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
РИА Новости 08:42
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Политика

В Тбилиси начались протесты у здания парламента Грузии

Из-за провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в центре Тбилиси возле здания парламента активисты и оппозиционеры перекрыли проезжую часть в знак протеста.
РИА Новости Крым 14 ноября в 13:54
Политика

Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича

Президент Сербии Александр Вучич, госпитализированный 15 ноября из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии.
Газета.Ru 08:34
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Здоровье

Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию

Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.
Парламентская газета 04:02
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Известия 07:14
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 14 ноября в 04:22
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время вчера в 11:32
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Российская газета 14 ноября в 01:30
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Здоровье

Врач рассказала о реальном влиянии сигаретного дыма на некурящих

Medical Note 01:04
Происшествия

В Татарстане девочка-подросток стала женой 29-летнего имама

Как рассказала Камиля Асылгараева корреспондентам телеканала, никах для пары прочитал сам 29-летний избранник девушки.
Татарстан-24 14 ноября в 02:05
Футбол

Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»

Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
Матч ТВ 05:55
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Киберспорт

Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

3DNews 07:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
РИА Новости 06:04
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Спорт

Большунов выиграл спринт классическим стилем на турнире в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на турнире FIS в финском Муонио.
Матч ТВ вчера в 07:52
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
РИА Новости 06:59
Общество

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Дождь 06:36
Происшествия

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Газета.Ru 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное