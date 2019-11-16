Ранее на этой неделе итальянское издание Calciomercato сообщало, что «Локомотив» оценил обоих Миранчуков в €100 млн. По информации издания, Алексей стоит €60 млн, его брат-близнец Антон — €40 млн. Как передает Calciomercato, за Алексеем следят клубы из Италии, Испании, Англии, Германии и Франции.

СМИ узнали о согласии «Локомотива» продать Миранчуков за €25 млн

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